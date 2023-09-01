МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Европейские страны продолжают закупать газ на зиму, за день запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в регионе увеличились примерно до 102,5 миллиарда кубометров, что для конца лета является рекордным значением за последние годы, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Объемы закачки в ПХГ России достигли 88 процентов от целевого значения

ЕВРОПЕЙСКИЕ ГАЗОХРАНИЛИЩА

По данным GIE, за газовые сутки 30 августа (завершились в 7.00 мск 31 августа) запасы в ПХГ в Евросоюзе подросли на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 92,8%. Это на 12,1 п.п. больше, чем на аналогичную дату за последние пять лет.

Общий объем газа в хранилищах в Евросоюзе достиг примерно 102,5 миллиарда кубометров. Больше всего газа сейчас в хранилищах в Германии (23 миллиарда кубометров, 93,88%), Италии (17,6 миллиарда, 92,73%) и Франции (11,8 миллиарда, 88,94%).

Если европейские страны за сутки закачали около 158 миллионов кубометров, то выкачали – порядка 48 миллионов кубометров. Отбор газа из хранилищ превысил закачку в Австрии, Чехии, а также Великобритании.

Темпы закачки держатся на минимальных августовских значениях с начала прошлой недели, когда показатель заполненности европейских ПХГ почти перешагнул порог в 92%.

ВЕТРОГЕНЕРАЦИЯ

Ветрогенерация в Европе растет третий день подряд, но пока держится ниже среднего уровня, следует из данных ассоциации Wind Europe. Выработка ветровых электростанций в Европе 31 августа составила 10,7% в общей выработке электроэнергии, тогда как в среднем по месяцу в текущем году – 13,35%. Среднегодовой показатель составляет около 15%.

ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ

Цены на газ в Европе немного снижаются на фоне слабого спроса, высокого уровня запасов в ПХГ и ожидания трейдерами новостей о забастовках на австралийских заводах СПГ на следующей неделе. Октябрьские фьючерсы по индексу голландского хаба TTF по состоянию на 13.20 мск теряют 0,8%, дешевея до 391,5 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе растут на три процента

Газовые котировки на прошедшей неделе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов. Однако затем скорректировались, оставаясь при этом гораздо выше уровней начала лета и заметно меньше — пиковых значений прошлого года.