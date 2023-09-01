МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Обновление образовательных пространств и капитальный ремонт школ и детских садов будет финансироваться из федерального бюджета с 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин. Россиянам дали совет, как купить товары для школы на 25 процентов дешевле

"Мы договорились с правительством о том, что, начиная с 2025 года, из федерального бюджета будем направлять средства на обновление образовательных пространств и капитальный ремонт — как школ, так и детских садов. Со своей стороны губернаторы должны своевременно выделять ресурсы на софинансирование таких проектов", — сказал Путин во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ.

Он также добавил, что речь идет не только о стройке и ремонте — нужно закупать удобную безопасную мебель, современное оборудование для спорта и творчества. Особое внимание уделять развитию материально-технической базе образования сельской местности.