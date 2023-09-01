МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия входит в 11% мировых государств, обеспечивающих работу всех компонентов платежной инфраструктуры на национальном уровне, следует из презентации первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой.

"Россия входит в 11% стран, у которых есть все национальные компоненты платежной инфраструктуры", — гласит презентация, представленная на конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

В России есть собственная платежная система — "Мир". Кроме того, регулятор разработал аналог межбанковской системы SWIFT для обмена информацией — Систему передачи финансовых сообщений.

Также в августе Банк России вместе с участниками рынка приступил к тестированию собственной цифровой валюты. С 15 августа Банк России запустил пилот с цифровым рублем на реальных операциях. На начальном этапе будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах.