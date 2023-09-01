2023-09-01T17:25:10+03:00
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2023-09-01T17:25:10+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230901/841637338.html
Россия вошла в число стран с независимой платежной инфраструктурой
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Россия входит в 11% мировых государств, обеспечивающих работу всех компонентов платежной инфраструктуры на национальном уровне, следует из презентации первого зампреда ЦБ РФ Ольги... ПРАЙМ, 01.09.2023
финансы, новости, россия, центробанк, платежная система
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия входит в 11% мировых государств, обеспечивающих работу всех компонентов платежной инфраструктуры на национальном уровне, следует из презентации первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой.
"Россия входит в 11% стран, у которых есть все национальные компоненты платежной инфраструктуры", — гласит презентация, представленная на конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
В России есть собственная платежная система — "Мир". Кроме того, регулятор разработал аналог межбанковской системы SWIFT для обмена информацией — Систему передачи финансовых сообщений.
Также в августе Банк России вместе с участниками рынка приступил к тестированию собственной цифровой валюты. С 15 августа Банк России запустил пилот с цифровым рублем на реальных операциях. На начальном этапе будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах.