2023-09-02T18:57:29+03:00
2023-09-02T18:57:29+03:00
2023-09-02T18:57:29+03:00
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В ГД заявили, что обратятся к Центробанку защитить граждан от мошенников
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Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратится в Банк России с просьбой ввести комплексный механизм по защите... ПРАЙМ, 02.09.2023
банки, право, общество , финансы, новости, россия, банк россии, госдума, телефонное мошенничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратится в Банк России с просьбой ввести комплексный механизм по защите граждан от телефонного мошенничества.
"Обращусь к руководству Банка России с предложением распространить опыт Тинькофф на максимальное количество финансовых учреждений", — написал он в своём телеграм-канале.
По уточнению парламентария, Тинькофф банк разработал эффективный механизм по защите пользователей от кражи денег, в него входит: отклонение подозрительных звонков, определение номеров, а также для переводов сверх лимита потребуется дополнительная проверка — селфи, СМС или звонок из кол-центра. Если мошенник сможет обойти систему, банк вернёт обманутому гражданину деньги в течение суток.
"Пока мы годами слушали лекции о необходимости пресечения мошеннических схем и поражались миллиардным масштабам "телефонных" хищений с банковских счетов, люди молча работали над системой противодействия талантам "инженеров человеческих душ" преступного мира", — отметил парламентарий.