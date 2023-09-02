МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратится в Банк России с просьбой ввести комплексный механизм по защите граждан от телефонного мошенничества. Альфа-банк заявил о лидерстве России в мире по цифровизации банков

"Обращусь к руководству Банка России с предложением распространить опыт Тинькофф на максимальное количество финансовых учреждений", — написал он в своём телеграм-канале.

По уточнению парламентария, Тинькофф банк разработал эффективный механизм по защите пользователей от кражи денег, в него входит: отклонение подозрительных звонков, определение номеров, а также для переводов сверх лимита потребуется дополнительная проверка — селфи, СМС или звонок из кол-центра. Если мошенник сможет обойти систему, банк вернёт обманутому гражданину деньги в течение суток.

"Пока мы годами слушали лекции о необходимости пресечения мошеннических схем и поражались миллиардным масштабам "телефонных" хищений с банковских счетов, люди молча работали над системой противодействия талантам "инженеров человеческих душ" преступного мира", — отметил парламентарий.