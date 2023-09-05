МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия в сезоне 2023-2024 сельскохозяйственного года (начался 1 июля) сможет обновить исторический рекорд по внешним поставкам зерна, экспортный потенциал оценивается на уровне более 60 миллионов тонн, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Путин заявил о готовности России обеспечить потребности Турции в зерне

"В этом сезоне рекорд экспорта в 60 миллионов тонн (по предыдущему сезону — ред.) можем побить легко", — сказал Злочевский.

Он заметил, что темпы по отгрузкам уже сейчас на абсолютно рекордных уровнях — например, за два первых месяца сезона уже вывезено на экспорт 13 миллионов тонн российского зерна.

Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, в том числе пшеницы — 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. Урожай зерна в РФ в 2023 году, с учетом новых регионов страны, Минсельхоз прогнозировал в 123 миллиона тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения, а экспортный потенциал по зерну в текущем сельхозгоду — в 55 миллионов тонн.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что РФ в 2023 году может собрать порядка 130 миллионов тонн зерна, а экспортный потенциал ожидается на уровне 60 миллионов тонн.

"Нас ожидает второй урожай в историческом разрезе, все аналитики свои прогнозы держат в районе 140 миллионов тонн. Мы наш прогноз с весны держим на этом уровне, недавно подняли по пшенице — с 86-89 миллиона тонн до 91-92 миллиона", — сказал Злочевский.