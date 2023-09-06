АНКАРА, 6 сен — ПРАЙМ. Турецкий бизнес наращивает торговые операции через российские компании электронной коммерции, осуществляя рублевые расчеты: за семь месяцев текущего года экспортные поставки на сумму 428,8 миллиона долларов были оплачены в рублях, пишет газета Aydınlık. Путин заявил о тенденции к использованию нацвалют между Россией и Турцией

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи сообщил, что будет проведена встреча глав центральных банков двух стран и что это станет важным шагом в развитии торговли между Турцией и Россией в национальных валютах.

"Бизнесмены, с которыми мы общались, в последнее время сообщают, что увеличили торговые операции через российские компании электронной коммерции и осуществляют расчеты в рублях. Действительно, по данным Института статистики, за первые 7 месяцев этого года экспортные поставки на сумму 428,8 миллиона долларов были оплачены в рублях. За весь прошлый год эта сумма составила 395,3 миллиона долларов. В 2021 году эта сумма составляла 210,1 миллиона долларов", — пишет газета.

"Что касается импорта, то за первые 7 месяцев текущего года в рублях было оплачено импорта на сумму 267,8 миллиона долларов. За весь прошлый год эта сумма составила 218,7 миллиона долларов. В 2021 году эта сумма составила всего 68,4 миллиона долларов. За первые 7 месяцев текущего года экспортные платежи в рублях увеличились на 181,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (152,2 миллиона долларов), а импортные платежи (59,2 миллиона долларов) — на 352,3%", — добавляет издание.

Газета подчеркивает, что за первые 8 месяцев текущего года общий объем экспорта в Россию составил 7,465 миллиарда долларов.

"Импорт из этой страны за тот же период достиг 31,804 миллиарда долларов. В то время как импорт из России за первые 8 месяцев этого года сократился на 17,2% благодаря стабилизации цен на энергоносители, экспорт увеличился на 62,8%. Россия входит в тройку стран, с которыми Турция имеет наибольший объем внешней торговли", — добавляет издание.

По данным турецкого министерства культуры и туризма, РФ заняла первое место в списке стран, направивших в Турцию наибольшее число туристов за первые 7 месяцев текущего года. Как пишет издание, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число приезжающих из РФ увеличилось на 59,22% и составило 3,498 миллиона человек.