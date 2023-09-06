МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ сохраняет планы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на текущий год: не видит причин что-либо менять, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Денис Мамонов. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 1,5 миллиарда рублей

"С точки зрения исполнения программы заимствований у нас все идет достаточно ритмично, на наш взгляд. Напомню, что у нас программа на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей и у Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион в целях замещения использования средств ФНБ на покрытие дефицита", — сказал он, выступая на форуме "Capital Markets: Россия".

"Мы неоднократно публично говорили, что мы будем исходить из программы 3,5 триллиона на этот год. Эти планы сохраняются, в этом смысле у нас ничего не поменялось", — добавил он.

По его словам, Минфин продолжит размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в третьем и четвертом квартале. "Конечно будут. Мы, как обычно, стараемся равномерно предлагать наши бумаги рынку, выходить на рынок практически каждую неделю, за исключением каких-то шоковых событий, когда мы отменяем аукционы просто чтобы не оказывать избыточного давления на рынок и способствовать снижению его волатильности", — сказал он.

"Мы, как и ранее, будем продолжать еженедельные размещения до конца года. Не видим причин что-либо менять в этом смысле", — заключил он.