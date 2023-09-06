МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Индия находятся в поиске дополнительных поставок природного газа и просит коммунальные службы ускорить техобслуживание электростанций, пытаясь бороться с отключениями электроэнергии на фоне высокого спроса, пишет агентство Рейтер со ссылкой на правительственное уведомление. Индия может сменить название, сообщило СМИ

"Индия ищет дополнительные объемы природного газа и просит коммунальные службы ускорить завершение технического обслуживания электростанций в рамках чрезвычайных мер по прекращению отключения электроэнергии", — сообщает агентство.

Отмечается, что минэнерго страны рекомендует штатам ускорить ввод в эксплуатацию новых электростанций, а также использовать газовые электростанции на полную мощность. "Для удовлетворения высокого спроса используются все доступные в энергосистеме ресурсы… Нагрузка в несолнечные часы ложится на угольную генерацию", — цитирует агентство документ.

Агентство отмечает рост спроса на электроэнергию в стране на фоне экономического роста, который подстегивает спрос со стороны заводов, а также из-за летней жары, которая увеличивает потребление домохозяйств.

В то же время производство электроэнергии на ГЭС сократилось из-за слабых муссонных дождей. Как указывается в записке, выработка может еще больше снизиться после сентября-октября с прекращением муссонов. "Максимальная гидрогенерация, достигнутая в этом году, составила менее 40 ГВт против 45 ГВт в прошлом году. Похожая тенденция прослеживается и в ветрогенерации, которая выше с июня по сентябрь", — говорится в документе.