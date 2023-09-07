2023-09-07T04:19:00+03:00
2023-09-07T04:29:43+03:00
2023-09-07T04:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230907/841677564.html
В Якутии сошли с рельсов семь грузовых вагонов
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Алданском районе произошёл сход семи грузовых вагонов, предварительно никто не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)... ПРАЙМ, 07.09.2023
новости, россия, якутия, поезд, авария
https://cdnn.1prime.ru/images/83711/41/837114100.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83711/41/837114100.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83711/40/837114099.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83711/40/837114099.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83711/40/837114087.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83711/40/837114087.jpg
https://1prime.ru/transport/20230823/841551470.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. В Алданском районе произошёл сход семи грузовых вагонов, предварительно никто не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
"Поступила информация о том, что между городом Алдан и поселком Нижний Куранах произошел сход семи грузовых вагонов. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что к месту происшествия выехала оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, также направлен аварийно-восстановительный поезд с ремонтной бригадой из Алдана.
"В связи со сходом вагонов произведена задержка пассажирского поезда №327 "Нижний Бестях – Благовещенск". Пассажиры оповещены, обеспечены водой и питанием", — добавили в ГУ МЧС.