МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. В Алданском районе произошёл сход семи грузовых вагонов, предварительно никто не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). РЖД запустят дополнительный поезд из Нижнего Новгорода в Москву

"Поступила информация о том, что между городом Алдан и поселком Нижний Куранах произошел сход семи грузовых вагонов. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что к месту происшествия выехала оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, также направлен аварийно-восстановительный поезд с ремонтной бригадой из Алдана.

"В связи со сходом вагонов произведена задержка пассажирского поезда №327 "Нижний Бестях – Благовещенск". Пассажиры оповещены, обеспечены водой и питанием", — добавили в ГУ МЧС.