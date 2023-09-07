МИНСК, 7 сен — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за август выросли на 0,2% и на 1 сентября составили 7,99 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил Национальный банк республики (центробанк). Золото слабо дешевеет на фоне укрепления доллара

Согласно информации на сайте регулятора, на 1 сентября международные резервные активы, по предварительным данным, составляют 7 миллиардов 991,2 миллиона долларов (на 1 августа составлял 7 973,5 миллиона долларов). Таким образом, прирост объема ЗВР за месяц составил 17,7 миллиона долларов, или 0,2%.

C начала года, когда международные резервные активы Белоруссии составляли 7,93 миллиарда долларов, ЗВР выросли примерно на 0,8%.

За прошлый год ЗВР Белоруссии сократились на 5,88%. При этом за 2021 год резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.

Основные направления денежно-кредитной политики республики предполагают, что ЗВР Белоруссии на конец этого года должны составить не менее 6 миллиардов долларов.