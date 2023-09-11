МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" и корпорация "Туризм.РФ" на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о совместном развитии туристической индустрии в регионах, передает корреспондент РИА Недвижимость. Ответственный бизнес выбирает инвестиции во внутренний туризм

Предполагается, что стороны сосредоточатся на привлечении в туротрасль частных инвестиций на за счет предоставления проектного финансирования на строительство отелей и других объектов гостеприимства.

"Создание новых курортов и мест для отдыха и оздоровления населения, тщательное мастер-планирование туристических территорий, строительство комплексных туристических объектов и гостиниц позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты регионов, создать новые туристические направления и территории, а значит, и улучшить жизнь людей. Модернизация инфраструктуры и создание новых коллективных средств размещения требует привлечения значительных финансовых ресурсов", — прокомментировал гендиректор" Дом.РФ" Виталий Мутко.

По его словам, на данный момент около 10 проектов с потенциальным участием" Туризм.РФ" с объемом инвестиций до 30 миллиардов рублей рассматриваются или одобрены к финансированию банком "Дом.РФ", часть из них ожидает запуска нового отбора на получение субсидий в Минэкономразвития России.

Планируется, что в числе прочего компании займутся реализацией туристических территорий "Долина Айна" и "Байкальская слобода" в Сахалинской и Иркутской областях, "Казань Марина" в Татарстане и "Белокуриха Горная" в Алтайском крае.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.