МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Магистральную квантовую сеть планируется продлить до Сочи, Екатеринбурга и Челябинска в 2024 году, следует из материалов на стенде РЖД, представленных на ВЭФ.

Поезд дальнего следования РЖД

Глава РЖД сообщил об объеме инвестпрограммы компании

Карта проекта магистральной квантовой сети теперь включает следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Тула, Воронеж, Сочи, Краснодар, Лихая, Ростов-на-Дону, Арзамас, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск, Волгоград, Казань, Ижевск, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург и Челябинск.

Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным в развитии квантовых коммуникаций. Технологии квантовых коммуникаций применяются для повышения надежности сетей связи в системах государственного управления и передачи сведений, значимых для граждан и бизнеса.

В конце 2022 года кабмин и РЖД подписали соглашение для реализации обновленной дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций. Она предполагает достижение к концу 2024 года протяженности квантовых сетей свыше 7 тысяч километров, к 2030 году — более 15 тысяч километров. Документ определяет 17 ключевых групп продуктов и показатели, которые характеризуют их готовность к выходу на рынок.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.