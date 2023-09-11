МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Магистральную квантовую сеть планируется продлить до Сочи, Екатеринбурга и Челябинска в 2024 году, следует из материалов на стенде РЖД, представленных на ВЭФ. Глава РЖД сообщил об объеме инвестпрограммы компании

Карта проекта магистральной квантовой сети теперь включает следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Тула, Воронеж, Сочи, Краснодар, Лихая, Ростов-на-Дону, Арзамас, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск, Волгоград, Казань, Ижевск, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург и Челябинск.

Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным в развитии квантовых коммуникаций. Технологии квантовых коммуникаций применяются для повышения надежности сетей связи в системах государственного управления и передачи сведений, значимых для граждан и бизнеса.

В конце 2022 года кабмин и РЖД подписали соглашение для реализации обновленной дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций. Она предполагает достижение к концу 2024 года протяженности квантовых сетей свыше 7 тысяч километров, к 2030 году — более 15 тысяч километров. Документ определяет 17 ключевых групп продуктов и показатели, которые характеризуют их готовность к выходу на рынок.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.