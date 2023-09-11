2023-09-11T09:18:34+03:00

2023-09-11T09:18:34+03:00

2023-09-11T09:18:34+03:00

2023

https://1prime.ru/News/20230911/841711120.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 сентября

Новости

Новости

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Ожидаемые в понедельник, 11 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 8:00 CNY Китай — Объём выданных... ПРАЙМ, 11.09.2023

новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60