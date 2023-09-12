МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Жители России считают, что в Калининграде, Ярославле и Владимире самая спокойная жизнь, при этом главными критериями выбора этих городов стали размеренный темп жизни и наличие свободного времени, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости. "Автотор" начал выпуск электромобилей вместе с Foton в Калининграде

"Самым подходящим городом для неспешной жизни россияне назвали Калининград, за который проголосовало 16% респондентов. На втором месте — Ярославль (15%), а на третьем — Владимир (14%)", — выяснили аналитики, проведя в сентябре этого года исследование мнений 2900 совершеннолетних респондентов со всей России.

Почти каждый восьмой (13%) выбрал Сочи местом для спокойной жизни. Также в топ-10 оказался Санкт-Петербург (10%). "По 9% респондентов выбрали Самару, Краснодар и Москву. За Саратов и Тюмень высказались по 8% опрошенных", — отметили аналитики.

Главными критериями выбора спокойных городов у респондентов стали размеренный темп жизни и наличие свободного времени — так ответили 44% опрошенных. Кроме того, по мнению 38%, важный атрибут города с размеренной жизнью — это красивая природа, для 32% — небольшая плотность населения.

"Еще 30% участников исследования считают, что спокойствие создают добродушные и приятные люди. По 23% выделили красивые и чистые улицы, а также небольшой размер города. Каждый пятый (20%) сообщил, что в спокойном городе важен невысокий трафик на дорогах, а 17% отметили малоэтажную застройку", — заключили аналитики.