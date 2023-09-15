МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что его страна на грани краха — города и критическая инфраструктура разрушается, люди бегут прочь, а погибших в ходе военных действий все больше. Все это означает, что ему грозит печальный конец, и он уже близок к отчаянию, заявил бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "Это ошеломительно": в США указали на странное признание Зеленского

"Оптимальный вариант — заморозка конфликта. В худшем случае случится коллапс, а его самого убьют в ходе госпереворота. Сейчас он в отчаянии", — говорит экс-капитан.

По его словам, вероятность краха сейчас для Украины вероятна как никогда, поскольку у российской стороны лучше положение и больше ресурсов. Кроме того, военное командование России не принимает глупых решений, которых в этом году у украинцев было немало.

В качестве примера Мэтью Хо привел наступление в районе Артемовска, за который тысячи людей напрасно отдали свои жизни. По факту с военной точки зрения это оказалось бессмысленным и ненужным мероприятием. Однако до тех пор, пока это финансирует американский Минфин и на это тратятся доллары США, подобные катастрофы будут продолжаться, заключил он.

Контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлении продолжается с начала лета. В нем принимают участие бригады, прошедшую подготовку в НАТО и оснащенные западной военной техникой. Однако добиться успехов они не смогли. По словам президента Владимира Путина, это не пробуксовка, а настоящий провал.

Неудачу летней кампании киевского режима признают многие военные эксперты из Европы и США. Они отмечают, что России удается эффективно противостоять ей путем выстраивания эшелонированной обороны и грамотно расположенных минных полей.