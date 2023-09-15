БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия опасается, что Китай наводнит европейский рынок более дешевыми, благодаря господдержке, электромобилями, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Глава МИД Украины рассчитывает на снятие запрета на экспорт зерна в ЕС

В среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале расследования в отношении поставок электромобилей из Китая, которые, по ее мнению, "деформируют" европейский рынок из-за низкой стоимости, обусловленной крупными правительственными субсидиями.

"Речь идет о проверке, насколько в Китае соблюдаются международные правила в отношении субсидий на производство автомобилей, так как мы хотим избежать ситуации, когда нас наводнили китайские машины, получившие слишком высокие по международным стандартам субсидии", — сказал Рейндерс бельгийскому телеканалу RTBF.

По его словам, схожая ситуация произошла с произведенными в Китае солнечными батареями, которые заполонили европейский рынок.

Ранее Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Фактически данное положение предусматривает переход на электромобили с исключением для автомобилей, использующих углеродно-нейтральное синтетическое топливо.

Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций.