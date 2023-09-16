МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Повышение ставки Банка России поддержит рубль, однако на него продолжат давить другие факторы. Чтобы оценить перспективы курса, нужно обратить внимание на его поведение в районе 98,5 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В России нашли новый источник денег

В пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 12 до 13 процентов годовых. На этом фоне рубль несколько укреплялся к основным валютам, однако значимого движения не последовало.

"ЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к 4 процентам в 2024 году. Ключевая ставка может быть повышена еще в ближайшее время. Рубль отреагировал небольшим ростом и через пять минут после оглашения решения начал сдавать позиции доллару и евро", — комментирует он.

На неделе с 18 по 22 сентября давление на рубль сохранится из-за геополитических рисков и оттока капитала. Поддержку будут оказывать высокие цены на нефть, продажи валюты Банком России, а также подготовка экспортеров к уплате налогов. Для стабилизации рубля может потребоваться введение дополнительных мер со стороны регулятора, считает аналитик.

"Наблюдаем за поведением курса около уровня 98,5 рублей за доллар. Если цена останется ниже, то тогда ожидаем колебания в диапазоне 92,55 — 98,5 рублей. Если превысит, то между уровней 98,5 — 101 рубль.

Евро серьезно просел к доллару США после последнего заседания ЕЦБ по ставкам. В паре евро/рубль на следующую неделю выделяю диапазон 101 и 105 рублей. В центре внимания участников рынка заседание ФРС США. Рынок ожидает, что 20 сентября ставка останется на уровне 5,5 процентов годовых с вероятностью 97 проценторв. Соответственно, динамика пары евро/рубль будет зависеть от динамики пары евро/доллар.

В паре юань/рубль следим за уровнем 13,45 рублей. Если давление на рубль усилится, цена сначала двинется к уровню 13,7, затем покупатели начнут готовиться к штурму 14 рублей, заключил Антонов.