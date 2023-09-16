2023-09-16T05:22:00+03:00
2023-09-16T05:23:00+03:00
2023-09-16T05:22:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230916/841762499.html
Скончался актер Вячеслав Гришечкин
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Советский и российский актёр Вячеслав Гришечкин, сыгравший в сериале "Солдаты", скончался на 62-м году жизни, сообщил артист Театра на Юго-Западе Антон Белов на своей странице в... ПРАЙМ, 16.09.2023
новости, россия, актер
https://cdnn.1prime.ru/images/84176/24/841762477.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84176/24/841762477.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84176/24/841762476.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84176/24/841762476.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84176/24/841762464.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84176/24/841762464.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230916/841747810.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Советский и российский актёр Вячеслав Гришечкин, сыгравший в сериале "Солдаты", скончался на 62-м году жизни, сообщил артист Театра на Юго-Западе Антон Белов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Вячеслав Германович… Родной… Покойся с миром!!!! Один из основателей нашего Дома… Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра… Так я и не успел влететь в твои антрепризы… боль… печаль… навсегда в сердце…", — говорится в сообщении.
Гришечкин, заслуженный артист России, известен по ролям в сериалах "Солдаты", "Маргоша 3", "Каменская 3", "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Красные горы" и "Провокатор".
Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством".