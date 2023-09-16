МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Советский и российский актёр Вячеслав Гришечкин, сыгравший в сериале "Солдаты", скончался на 62-м году жизни, сообщил артист Театра на Юго-Западе Антон Белов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 октября

"Вячеслав Германович… Родной… Покойся с миром!!!! Один из основателей нашего Дома… Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра… Так я и не успел влететь в твои антрепризы… боль… печаль… навсегда в сердце…", — говорится в сообщении.

Гришечкин, заслуженный артист России, известен по ролям в сериалах "Солдаты", "Маргоша 3", "Каменская 3", "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Красные горы" и "Провокатор".

Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством".