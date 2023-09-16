МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Американцы вполне могут перестать поддерживать Зеленского, учитывая в какой невыгодной ситуации он оказался. Успехов на поле боя Украина так и не добилась, а киевское правительство тонет в коррупции, нанося само себе поражение, пишет Página 12. Конфликт на Украине выявил слабость США в современном мире

Коррупция на Украине является давней проблемой, и, по прогнозам стран ЕС, она имеет тенденцию к росту, сообщает статья. После начала конфликта произошли серьезные структурные изменения в системе коррупции, и связаны они со многими сферами: закупкой оружия, продуктов питания и одеждой.

Автор статьи пишет, что пока публичные разоблачения злоупотреблений не повлияли на поставки вооружений, но с течением времени становится все более очевидным, что они подрывают поддержку правительства со стороны других стран.

В целях борьбы с коррупцией Зеленский предпринял ряд мер, которые воспринимались большинством экспертов в качестве скорее "постановы", нежели реальных действий.

Для США коррупция на Украине становится все более проблематичной, в особенности на фоне приближающихся президентских выборов, сообщает статья. К тому же, многие американские политические деятели высказываются против отправки драконовских пакетов военной помощи Киеву, так как их нужно использовать в США.

Автор статьи заключает, что сейчас главные опасения Байдена связаны с возможным развалом и так "хрупкой" Украины изнутри. Что, как отмечается в статье, приведет к ее поражению в конфликте с Россией.

Поэтому одним из ключевых является вопрос о том, насколько сильно сложившаяся ситуация может повлиять на политическую ситуацию в США. И будут ли они вынуждены в какой-то момент "отпустить руку" Зеленского, учитывая кризис, в котором он оказался: конкретных успехов на военном фронте нет, а правительство все больше погружается в коррупцию.