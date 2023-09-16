МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард изъяла мобильные телефоны у 26 членов совета управляющих, чтобы прекратить утечку информации, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Аналитик оценил влияние роста ставки ЕЦБ

Согласно информации агентства, решение об изъятии телефонов было принято через день после того, как во вторник Рейтер со ссылкой на источники передало, что ЕЦБ повысит ключевой прогноз по инфляции. Как отмечается, публикация агентства повлияла на прогнозы многих экономистов, которые ожидали, что ЕЦБ не планирует повышать ставки.

"Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на заседании, состоявшемся на этой неделе, изъяла мобильные телефоны у своих коллег… Этот беспрецедентный шаг является самым смелым из всех, которые предпринимала Лагард для предотвращения утечки информации", — говорится в сообщении агентства.

По данным источников, в среду 26 членам совета управляющих было велено сдать свои мобильные телефоны. Как отмечается, на заседании принимали решение, возглавит ли вице-президент Бундесбанка Клаудиа Бух надзорный орган ЕЦБ. Как отмечают источники, телефоны были возвращены после того, как было объявлено о ее назначении.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг неожиданно повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% годовых, что стало новым историческим максимумом, следует из заявления регулятора.