МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Немцы устали от снижения доходов населения, роста цен на жилье из-за одностороннего решения Шольца поддерживать Украину и требуют теперь от канцлера принятия срочных мер, пишет турецкое издание Medya Günlüğü. Германия нарастила импорт нефтепродуктов из Индии

Граждане ФРГ объясняют изданию свои мотивы "пригреть" украинцев тем, что общество Украины изрядно напряжено и разделено. Более того, европейцы считали, что интеграция украинской экономики в европейскую экономическую систему принесет прибыль в бюджет страны, но положение дел обернулось против них.

К концу 2013 года все осознали, что манифестации не решат ситуацию на Украине.

Medya Günlüğü сообщает, что жителям Германии пришлось заплатить высокую цену в первой половине XX века из-за вооруженных столкновений и шествий ультраправых активистов националистического движения.

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