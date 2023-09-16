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Немцы устали поддерживать Украину, пишут СМИ
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Немцы устали от снижения доходов населения, роста цен на жилье из-за одностороннего решения Шольца поддерживать Украину и требуют теперь от канцлера принятия срочных мер, пишет... ПРАЙМ, 16.09.2023
новости, украина, фрг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Немцы устали от снижения доходов населения, роста цен на жилье из-за одностороннего решения Шольца поддерживать Украину и требуют теперь от канцлера принятия срочных мер, пишет турецкое издание Medya Günlüğü.
Граждане ФРГ объясняют изданию свои мотивы "пригреть" украинцев тем, что общество Украины изрядно напряжено и разделено. Более того, европейцы считали, что интеграция украинской экономики в европейскую экономическую систему принесет прибыль в бюджет страны, но положение дел обернулось против них.
К концу 2013 года все осознали, что манифестации не решат ситуацию на Украине.
Medya Günlüğü сообщает, что жителям Германии пришлось заплатить высокую цену в первой половине XX века из-за вооруженных столкновений и шествий ультраправых активистов националистического движения.
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