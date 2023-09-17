МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Байден стремится снова ослабить и обанкротить США, а их граждан сделать нищими. На такую мысль натолкнули слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая четко дала понять, что конфликт на Украине сейчас в большей степени заботит администрацию президента, чем проблемы населения собственной страны, пишет AT.

Как пишет автор статьи, пресс-секретарь Жан-Пьер заявила о планах выделения очередного значительного пакета помощи Украине, в то время как администрация отказывается выделять средства на покрытие ущерба от урагана во Флориде и последствий пожаров на Мауи.

"Послушайте, мы считаем оба эти направления помощи невероятно важными. Я же только что четко объяснила, что произошло на Украине: там погибли 16 мирных жителей", — заявила пресс-секретарь. В то время как, в соответствии со статьей, а Мауи погибли 115 человек, а во Флориде ураган лишил жизни троих человек и нанес ущерб на несколько миллиардов долларов.

Все вышеперечисленное, как заключает автор статьи, больше походит на то, что нынешний президент Джо Байден стремится ослабить США, а американцев сделать нищими.

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