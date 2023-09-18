МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира, несмотря на давление со стороны Запада из-за специальной военной операции на Украине. Этот статус Россия получила не только благодаря своим необъятным размерам, но и ряду других особенностей, сообщает американское издание Business Insider.

В соответствии с данными статьи, в этом году рейтинг самых влиятельный стран мира возглавили США, Китай и Россия. В процессе исследования было опрошено 17 тысяч человек и 87 стран. Рейтинг был сформирован на основе мнения респондентов касательно экономической, политической и военной мощи.

Как отмечает автор статьи, Россия сумела сохранить третью строчку в рейтинге, несмотря на давление Запада касательно специальной военной операции.

Сообщается, что Россия завоевала этот статус не только благодаря своим размерам, но и соседству с другими мощными странами, развитой промышленности в таких сферах, как добыча и продажа нефти и природного газа, сельское хозяйство, рыболовство и обрабатывающее производство и другим критериям.

Более того, Россия является членом многих влиятельных международных организаций и постоянным членом Совбеза ООН, что в разы укрепляет ее влияние в современном мире.

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