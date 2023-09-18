МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что в инфляции и росте цен на энергоносители в Европе виновата политика российского лидера Владимира Путина на Украине выглядят откровенным передергиванием. Такое мнение высказали читатели китайского портала "Гуаньча". Слишком дешевые. В Европе нашли нового врага из Китая

Они указали, что к взрывам на "Северном потоке" причастны США, однако Шольц почему-то обвиняет в скачке инфляции Россию.

"Нет слов после таких странных заявлений", — пишет один из комментаторов.

"Именно ваше "мудрое руководство" стремительно превращает германию в больного человека Европы", — высказывается другой.

По мнению читателей портала, Германии пора заняться решением собственных проблем и прекратить действовать в интересах США.

Введение санкций Запада против России после начала СВО вызвало рост цен на энергоносители, топливо и продукты в Европе и США. В результате ведущая экономика еврозоны — Германия — скатилась в рецессию, серьезные проблемы у Франции и Италии. Восстановление после кризиса может занять весьма длительное время, поскольку проблемы уже вызвали деиндустриализацию.

В США эксперты также ожидают экономического спада уже во втором полугодии 2023 года — на это указывают многочисленные рыночные и статистические признаки, а также действия ФРС по повышению процентной ставки. Последствия этой ситуации для глобальной экономики труднопрогнозируемы. Если в рецессию скатится и Китай — а признаки этого эксперты уже замечают — мир может ожидать "потерянное десятилетие" без экономического роста.