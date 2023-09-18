МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Более 18 миллиардов долларов прибыли зарубежных компаний заблокированы в России, пишет FT. Опираясь на подсчеты Киевской школы экономики, аналитики вычислили доходы некоторых из них за прошлый год. Нашли способ. Евросоюз присвоит деньги россиян

Оказалось, что Raiffeisen Bank International в 2022 году заработал в России 2 миллиарда долларов, американские Philip Morris и PepsiCo — более чем по 700 миллионов долларов. Покинувший Россию шведский производитель грузовиков Scania в прошлом году заработал 621 миллион долларов.

В целом американские компании за 2022 год заработали в России почти 5 миллиардов долларов, немецкие — 2,4 миллиарда, австрийские — 1,9 миллиарда долларов. На четвертом месте швейцарский бизнес: он получил в РФ примерно 1 миллиард рублей прибыли.

По оценкам издания, вывести эти деньги как минимум затруднительно: Raiffeisen Bank подтвердил, что доступа к ним не имеет, американские игроки предпочли не комментировать тему. То же касается шведской Scania.

На данный момент большая часть западных стран входит в список недружественных. Согласно закону, все сделки с компаниями и частными лицами оттуда должны получить одобрение правительственной комиссии. Одобрение потребуется им и для продажи российского бизнеса, причем сделки совершаются с дисконтом, а покупатели должны заплатить особый взнос в бюджет РФ.

Примерно так же сложно обустроить репатриацию дивидендов, пишет издание. Для этого также потребуется соответствующее разрешение, которое выдают не всем. При этом некоторые компании все же находят способы получить свою прибыль.

Западные страны также заморозили часть российских активов и теперь ищут способы конфисковать их или хотя бы взыскать дивиденды. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обяжет компании переводить значительную часть дивидендов от заблокированных российских активов в бюджет ЕС. По оценке Bloomberg, выгода от плана составит около трех миллиардов евро.