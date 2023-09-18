БРЮССЕЛЬ, 18 сен — ПРАЙМ. Правящая партия Польши "Право и справедливость" пойдет на обострение конфликта с Украиной радо голосов фермеров на будущих выборах. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости французский автор и политический аналитик Никола Маркович. Зеленский может сохранить украинцев. Но заплатит за это страшную цену

Замминистра экономики Украины Тарас Качка ранее сообщал изданию Politico, что Киев 18 сентября подаст жалобу в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. В ВТО заявили РИА Новости, что пока не получали соответствующий запрос.

"Киев стреляет себе в ногу. Для консервативного правительства Матеуша Моравецкого в Варшаве голоса фермеров необходимы, чтобы остаться у власти на предстоящих выборах, поэтому Польша, безусловно, будет обострять напряженность и даже угрожать заблокировать вступление Украины в Евросоюз", — отметил Маркович.

По его словам, поддержка фермеров имеет "стратегическое значение" для партии "Право и справедливость".

Эксперт добавил, что Украине не следует портить отношения с Польшей на фоне проблем с Венгрией. При этом Маркович подчеркнул, что зерновой кризис не является поводом для отказа Украине в членстве в ЕС.

"Скорее, мы имеем непосредственную кризисную ситуацию, в которой высокомерное отношение Украины к своим союзникам мешает брюссельским еврократам оценить проблему и найти финансовую компенсацию для трех или четырех стран, протестующих против того, что внезапный импорт украинского зерна сейчас убивает их фермеров," — добавил французский аналитик.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.