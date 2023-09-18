 

БРЮССЕЛЬ, 18 сен — ПРАЙМ. Правящая партия Польши "Право и справедливость" пойдет на обострение конфликта с Украиной радо голосов фермеров на будущих выборах. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости французский автор и политический аналитик Никола Маркович.

Киев, Украина

Зеленский может сохранить украинцев. Но заплатит за это страшную цену

Замминистра экономики Украины Тарас Качка ранее сообщал изданию Politico, что Киев 18 сентября подаст жалобу в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. В ВТО заявили РИА Новости, что пока не получали соответствующий запрос.

"Киев стреляет себе в ногу. Для консервативного правительства Матеуша Моравецкого в Варшаве голоса фермеров необходимы, чтобы остаться у власти на предстоящих выборах, поэтому Польша, безусловно, будет обострять напряженность и даже угрожать заблокировать вступление Украины в Евросоюз", — отметил Маркович.

По его словам, поддержка фермеров имеет "стратегическое значение" для партии "Право и справедливость". 

Эксперт добавил, что Украине не следует портить отношения с Польшей на фоне проблем с Венгрией. При этом Маркович подчеркнул, что зерновой кризис не является поводом для отказа Украине в членстве в ЕС. 

"Скорее, мы имеем непосредственную кризисную ситуацию, в которой высокомерное отношение Украины к своим союзникам мешает брюссельским еврократам оценить проблему и найти финансовую компенсацию для трех или четырех стран, протестующих против того, что внезапный импорт украинского зерна сейчас убивает их фермеров," — добавил французский аналитик.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

 