МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин пойдет до конца в конфликте с Киевом — он добьется, чтобы все требования России были выполнены, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. "Часики тикают". Зеленский все активнее бегает на поклон к Западу

По его словам, сейчас российский лидер избрал тактику сдерживания Украины. Время играет не в ее пользу, и в конечном итоге она будет вынуждена либо сдаться, либо договариваться о мире на условиях Москвы. "Не будет так, что Россия отступит. Просто нет шансов", — сказал он.

Аналитик высказал мнение, что Путин пытается, насколько это возможно, избежать эскалации ситуации на Украине и прямого вовлечения в конфликт стран Запада. Это неминуемо привело бы к катастрофе.

По его словам, во время президентских выборов на Украине лично он возлагал большие надежды на урегулирование конфликта на Донбассе при участии Владимира Зеленского. Однако его правление привело лишь к обострению ситуации.

"Он предал украинский народ", — считает Джонсон. В ходе предвыборной кампании Зеленский обещал положить конец гражданской войне и наладить отношения с Россией. Однако этого так и не произошло, пояснил он.

Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса. Однако киевские власти ввели законодательный запрет на переговоры с Россией. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога, предпочитая ограничиваться призывами к РФ.

При этом в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Абсолютным приоритетом России является достижение целей спецоперации, но для этого сейчас существует лишь военный путь. При этом мир возможен, если изменится фактическая ситуация и возникнут новые реалии.