МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца пожимать руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на саммите G20 – проявление слабости, высказались читатели немецкого издания Focus. Китайцы остолбенели после слов Шольца о Путине

Они подвергли критике поведение Шольца и главы МИД Германии Анналены Бербок в ходе этой встречи.

"Мне стыдно за Шольца и Бербок. Это низшая точка в немецкой "дипломатии", — написал Fred Rotschke.

По словам пользователя Giovanni Fassbinder, отказ от рукопожатия с Лавровым – недостойный дипломата и канцлера проступок. Это не просто ребячество или желание обратить на себя внимание. Такое поведение препятствует заключению важных дипломатических и политических договоренностей, что несет вред стране.

"И такие вот политики правят Германией. Где вы еще найдете подобный детский сад", — пишет Kristina Duering.

В результате один конфуз следует за другим, а политика немецких властей стала поводом для шуток во всем мире. Однако сами чиновники в Берлине этого предпочитают не замечать, заключают читатели.

Саммит лидеров G20 прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. По словам шерпы России в "двадцатке" Светланы Лукаш, этот саммит стал одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По его итогам была принята декларация, в которой, вопреки давлению Запада, нет осуждения России за спецоперацию на Украине.