МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Германия превратилась в "больного человека Европы". Ее экономическая катастрофа уже не так маловероятна. Но это только с одной стороны. С другой же в стране вновь начинается подъем фашистского движения, пишет Cumhuriyet. Гросси планирует обсудить на ГА ООН ситуацию на ЗАЭС

"Страна, избалованная своим успехом, комфортно чувствовавшая себя на своем месте в Европе, теперь внезапно оказалась в состоянии экономического спада", — написала немецкая газета Der Spiegel.

Как сообщает автор статьи, ключевой проблемой немецко экономики является отсутствия возможности закупать дешевые энергоресурсы из-за конфликта на Украине, что создало препятствия для развития многих секторов промышленности. Также, по словам автора статьи, Германия столкнулась с разросшейся бюрократией, дефицитом средств из-за крупных затрат на "озеленение" экономики.

В сложившихся условиях в Германии начал снова появляться "фашизм", отмечает статья. Это подтверждается тем, что федеральное правительство Германии планирует увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП и вложить дополнительные 100 миллиардов евро в модернизацию вооруженных сил.

Однако ключевым моментом, как пишет автор, является нарастающее влияние ультраправой партии АдГ, которая уже является второй по популярности партией в стране.