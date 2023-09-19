МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Пентагон хочет вернуться к программе "Звездные войны", которая в свое время принесла триумф президенту Рональду Рейгану и воскресила политику американского милитаризма. Речь идет о разработке и развертывании в космосе нового оружия для противодействия атакам со стороны России и Китая, пишет The Washington Times. Польша поняла, какое место ей отвели США

Военное ведомство США считает, что пришло время озаботиться совместным военно-космическим потенциалом НАТО для защиты от "враждебного использования космоса противником", пишет издание.

Хотя бы приблизительной оценки расходов на этот проект не приводится, в материале есть лишь общая оценка бюджета Пентагона на 2024 финансовый год – 33,3 миллиарда долларов. Это на 13 процентов больше чем в прошлом году.

Таким образом, риски превращения космоса в новый плацдарм войны обрели очертания, констатировали в российском МИД. По словам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константина Воронцова, США и их союзники стремятся поместить в космос оружие, чтобы использовать его не только в оборонительных сферах.

Он указал, что Вашингтон стремится превратить космическое пространство в новую арену соперничества государств, при этом оппонентами названы Москва и Пекин.

При этом, по данным WТ, США сейчас отстают от потенциальных соперников в области космического вооружения. Пока военные располагают лишь электронной глушилкой для подавления сигналов между наземными станциями и спутниками, прочее находится в стадии разработки и открытой информации об этом нет.

Программа Стратегической оборонной инициативы – СОИ – стартовала в США 30 лет назад. В 1983 году Рейган обозначил ее целью создание системы ПРО с элементами космического базирования, чтобы исключить поражение наземных и морских целей из околоземного пространства. Предполагалось, что США завоюют господство в космосе и смогут перехватывать ракеты на всех участках полета. Позже к программе подключились другие участники НАТО, прежде всего, Великобритания.

Под программу Вашингтон затребовал увеличения военного бюджета и попытался привлечь частный капитал. Началось финансирование научных изысканий, которые не привели к успеху. Провалом обернулись и запуски ракет. В результате программу, получившую имя в честь вышедшей незадолго до этого на экраны киноэпопеи Джорджа Лукаса в начале 90-х свернул президент Билл Клинтон.