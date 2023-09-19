МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Продвигаемый в иностранных СМИ постулат о военных успехах ВСУ не имеет ничего общего с реальностью — на самом деле их продвижение на фронте незначительно, заявил в интервью Die Welt полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер. "Зеленский предал": в США испугались украинского замысла Путина

"Речь идет все-таки о локальных движениях — двух, трех или пяти километрах от линии соприкосновения. Потом они на каком-то этапе вновь переходят под контроль России", — сказал он.

В целом же на фронте не происходит каких-либо значимых изменений, а начавшееся летом контрнаступление буксует. Более того, интенсивность военных действий снизится из-за ухудшения погодных условий уже через месяц-полтора. Солдаты продолжат воевать, но никакого серьезного прорыва ждать не следует, полагает Рихтер.

В европейском сообществе все чаще призывают Киев начать мирные переговоры с Россией: контрнаступление не принесло значимых плодов, прорывов в будущем не предвидится. При этом продолжение финансовой и военной поддержки Украины ложится тяжелым бременем на бюджеты западных стран, страдающих от инфляции и дорогих энергоносителей.

Поэтому, по мнению многих аналитиков, уже зимой власти США и ЕС начнут настаивать на мирной договоренности: союзники устали от постоянных требований со стороны Киева. При этом ВСУ не умеют грамотно распоряжаться попавшей к ним военной техникой и теряют ее. Утихнут и разговоры о принятии Украины в ЕС и НАТО.

Запад уже начал обвинять украинские власти в неблагодарности. Так, на саммите НАТО в июле об этом сказал тогдашний глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, а чуть позже глава президентского бюро международной политики Польши Марчин Пшидач заявил, что Украине следовало бы высоко ценить помощь Варшавы. Попытки возразить возмутили польского премьера Матеуша Моравецкого, который публично предостерег Киев от "подобных ошибок".