МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Слова президента Украины Владимира Зеленского в ООН о том, что Россия не должна обладать ядерным оружием, вызвали шквал критики у читателей французского издания Le Figaro.

"Пусть скажет это США, которые применяли ядерное оружие", — написал один из комментаторов. Зеленского не хотят видеть. До чего дойдет ссора Украины с Польшей

С точки зрения другого читателя, политика США и НАТО вовсе не заслуживает доверия.

"Он продолжает раздавать всему миру советы", — указал третий.

Читатели издания сошлись во мнении, что репутация Зеленского с каждым днем ухудшается, а его заявления способны вызвать лишь смех. Вместо того, чтобы добиваться мира, Запад продолжает обогащать военно-промышленный комплекс.

Россия неоднократно транслировала мысль, что создает ядерное оружие для обеспечения своей безопасности, но необходимости применять его нет, если отсутствует непосредственная угроза существованию страны.