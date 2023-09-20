2023-09-20T11:49:00+03:00
2023-09-20T12:16:46+03:00
2023-09-20T11:49:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230920/841784459.html
Во Франции указали Зеленскому на место после дерзкого выпада против России
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Слова президента Украины Владимира Зеленского в ООН о том, что Россия не должна обладать ядерным оружием, вызвали шквал критики у читателей французского издания Le Figaro. "Пусть... ПРАЙМ, 20.09.2023
новости, оон, владимир зеленский, россия, ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/21/841312131.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/21/841312131.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/21/841312130.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/21/841312130.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/21/841312118.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/21/841312118.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230920/841780304.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Слова президента Украины Владимира Зеленского в ООН о том, что Россия не должна обладать ядерным оружием, вызвали шквал критики у читателей французского издания Le Figaro.
"Пусть скажет это США, которые применяли ядерное оружие", — написал один из комментаторов.
С точки зрения другого читателя, политика США и НАТО вовсе не заслуживает доверия.
"Он продолжает раздавать всему миру советы", — указал третий.
Читатели издания сошлись во мнении, что репутация Зеленского с каждым днем ухудшается, а его заявления способны вызвать лишь смех. Вместо того, чтобы добиваться мира, Запад продолжает обогащать военно-промышленный комплекс.
Россия неоднократно транслировала мысль, что создает ядерное оружие для обеспечения своей безопасности, но необходимости применять его нет, если отсутствует непосредственная угроза существованию страны.