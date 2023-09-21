МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом пошутил, что единственной проблемой сейчас являются "страдания от изоляции". Лавров и глава МАГАТЭ обсудили угрозы Запорожской АЭС

"Все хорошо, только от изоляции страдаем", — сказал российский министр, отвечая на вопрос о том, как у него дела.

Генсек ЛАГ шутку оценил, подчеркнув, что в переговорную Лаврова стоит целая очередь.

Встреча состоялась в штаб-квартире ООН на полях сессии Генеральной Ассамблеи.

В российском дипведомстве сообщили, что по итогу встречи Лавров и Абу аль-Гейт подтвердили заинтересованность в проведении шестой министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества (РАФС). Они отметили важность активизации взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе.