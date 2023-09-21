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Лавров пошутил о "единственной проблеме России"
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом пошутил, что единственной проблемой сейчас являются "страдания... ПРАЙМ, 21.09.2023
новости, сергей лавров, изоляция, россия, лига арабских государств, га оон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом пошутил, что единственной проблемой сейчас являются "страдания от изоляции".
"Все хорошо, только от изоляции страдаем", — сказал российский министр, отвечая на вопрос о том, как у него дела.
Генсек ЛАГ шутку оценил, подчеркнув, что в переговорную Лаврова стоит целая очередь.
Встреча состоялась в штаб-квартире ООН на полях сессии Генеральной Ассамблеи.
В российском дипведомстве сообщили, что по итогу встречи Лавров и Абу аль-Гейт подтвердили заинтересованность в проведении шестой министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества (РАФС). Они отметили важность активизации взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, укрепления безопасности и стабильности в регионе.