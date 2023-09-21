МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Обсуждений о повышении ставки по госпрограмме льготной ипотеки с текущих 8% годовых пока не ведется, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. Сбербанк отменит скидки по ставкам на льготную ипотеку

"Пока таких обсуждений нет", — сказал Чебесков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли повышение ставки по льготной ипотеке на новостройки.

Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная госпрограмма работает на территории всей страны: по ней до конца июня 2024 года можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке, покупку или строительство нового дома по ставке не более 8% годовых. Также существуют программы семейной, сельской, военной и дальневосточной ипотеки с еще более выгодными условиями.

Чебесков также прокомментировал влияние повышения ключевой ставки ЦБ РФ на расходы бюджета на льготные ипотечные программы.

"На расходы бюджета влияет не одномоментное увеличение ключевой ставки, всё зависит от того, насколько долго и длительно ставка будет находиться на высоком уровне. Это нужен не только текущий уровень, нужно делать прогноз. Мы в проект бюджета заложили все необходимые ресурсы по нашим прогнозам ключевой ставки, которые есть, чтобы обязательства государства по всем льготным ипотечным программам были выполнены", — сказал глава департамента Минфина.

Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания, и регулятор на внеочередном заседании в августе еще увеличил ставку — сразу до 12%. В сентябре повышение продолжилось, и теперь ставка составляет 13% годовых.