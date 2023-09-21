Die Welt: Бербок назвала Си Цзиньпина "диктатором" и отказалась исправить ошибку
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок в очередной раз вызвала у немцев сомнения в своей компетентности. Во время поездки на Генассамблею ООН в США она допустила неэтичное высказывание, сравнив Си Цзиньпина с "диктатором", а потом отказалась исправить свою ошибку, пишет немецкое издание Die Welt.
Как сообщает издание, нарушение этикета со стороны Бербок может повернуться новым дипломатическим скандалом между ФРГ и Китаем, несмотря на то, что КНР считается важным торговым партнером Германии.
В ходе Генассамблеии ООН Бербок высказала мнение, что победа России в украинском конфликте может стать сигналом для других "диктаторов мира, таких, как Си Цзиньпин". И если в США такой фокус прошел, то в Китае на это высказывание отреагировали крайне негативно.
"Я тогда выразилась так, как выразилась. Там, в Китае, существует коммунистическая однопартийная система, массовые нарушения прав человека и угрозы другим государствам, например, Филиппинам", — отрезала Бербок на призывы исправить свою ошибку.
Как отмечает автор статьи, канцлер Германии Шольц так и не прокомментировал заявление министра иностранных дел, хотя два политика уже давно ведут дискуссии касательно германо-китайского сотрудничества.
https://1prime.ru/News/20230921/841796941.html