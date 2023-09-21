МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок в очередной раз вызвала у немцев сомнения в своей компетентности. Во время поездки на Генассамблею ООН в США она допустила неэтичное высказывание, сравнив Си Цзиньпина с "диктатором", а потом отказалась исправить свою ошибку, пишет немецкое издание Die Welt. Польша намерена прекратить поставлять оружие Украине

Как сообщает издание, нарушение этикета со стороны Бербок может повернуться новым дипломатическим скандалом между ФРГ и Китаем, несмотря на то, что КНР считается важным торговым партнером Германии.

В ходе Генассамблеии ООН Бербок высказала мнение, что победа России в украинском конфликте может стать сигналом для других "диктаторов мира, таких, как Си Цзиньпин". И если в США такой фокус прошел, то в Китае на это высказывание отреагировали крайне негативно.

"Я тогда выразилась так, как выразилась. Там, в Китае, существует коммунистическая однопартийная система, массовые нарушения прав человека и угрозы другим государствам, например, Филиппинам", — отрезала Бербок на призывы исправить свою ошибку.

Как отмечает автор статьи, канцлер Германии Шольц так и не прокомментировал заявление министра иностранных дел, хотя два политика уже давно ведут дискуссии касательно германо-китайского сотрудничества.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>