МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок в очередной раз вызвала у немцев сомнения в своей компетентности. Во время поездки на Генассамблею ООН в США она допустила неэтичное высказывание, сравнив Си Цзиньпина с "диктатором", а потом отказалась исправить свою ошибку, пишет немецкое издание Die Welt

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Как сообщает издание, нарушение этикета со стороны Бербок может повернуться новым дипломатическим скандалом между ФРГ и Китаем, несмотря на то, что КНР считается важным торговым партнером Германии.

В ходе Генассамблеии ООН Бербок высказала мнение, что победа России в украинском конфликте может стать сигналом для других "диктаторов мира, таких, как Си Цзиньпин". И если в США такой фокус прошел, то в Китае на это высказывание отреагировали крайне негативно.

"Я тогда выразилась так, как выразилась. Там, в Китае, существует коммунистическая однопартийная система, массовые нарушения прав человека и угрозы другим государствам, например, Филиппинам", — отрезала Бербок на призывы исправить свою ошибку.

Как отмечает автор статьи, канцлер Германии Шольц так и не прокомментировал заявление министра иностранных дел, хотя два политика уже давно ведут дискуссии касательно германо-китайского сотрудничества.

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