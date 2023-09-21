МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2029 году на 6,3 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. Минфин выплатил купон и погасил евробонды Россия-2023

Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 6,3 миллиарда рублей (эквивалент 65,6 миллиона долларов)", сообщило министерство.

Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.