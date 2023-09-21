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Правительство вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к рублю
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка,... ПРАЙМ, 21.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина.
Размер пошлины по широкому кругу товаров составит 4-7%, а для удобрений — до 10%, при этом при курсе доллара в 80 рублей и ниже она будет нулевой.
"С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Постановление об этом подписано. Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Гибкие экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года", — сообщили в кабмине.
Отмечается, что пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты, при 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой. При этом для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.
"Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен", — поясняет правительство.