ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Венгрия не допустит, чтобы поставки украинского зерна навредили ее фермерам и рынку, а изначальные договоренности с Киевом касались лишь транзита продовольствия, а не его импорта, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. В Венгрии пообещали блокировать любые санкции ЕС против российского атома

"Этот вопрос предельно ясен. Мы в Венгрии сделали огромные инвестиции, чтобы обеспечить транзитные поставки (зерна) Украины через Венгрию в порты Хорватии или Румынии. И мы держим этот транзитный коридор открытым", — сказал Сийярто на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, комментируя поданный Киевом иск во Всемирную торговую организацию.

По словам министра, первоначальная договоренность по украинскому зерну не предполагала его попадание на венгерский рынок.

"Это разрушает наш рынок, уничтожает фермеров, и очевидно, что мы этого не допустим. Но первоначальное соглашение касалось не импорта зерна в Венгрию, а обеспечения транзита. И мы продолжаем его обеспечивать. Так что, если честно, мы не понимаем подход Украины и ее позицию", — указал собеседник агентства.

В заключение он дал понять, что ситуация по данному вопросу "очевидна", однако Венгрия готова провести контакты с украинской стороной, если это будет необходимо.

Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлить действие эмбарго на ввоз украинского зерна в ЕС. На этом фоне Венгрия, Словакия и Польша продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины. В ответ Киев подал в ВТО иски к этим трем странам. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы. Словакия, Венгрия и Польша, в свою очередь, решили прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок украинских зерновых. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины.