Москва, 25 сен — ПРАЙМ. С начала года москвичи больше всех отложили на негосударственную пенсию. В тройку самых бережливых также вошли жители Чукотки и Волгоградской области, выяснил СберНПФ. "Коммерсант" рассказал о планах проиндексировать пенсии

За январь-август 2023 года жители столицы в среднем направили по 61 тысяч рублей на негосударственную пенсию с помощью индивидуальных пенсионных планов (ИПП) от СберНПФ.

В Чукотском автономном округе на эту цель отложили по 58 тысяч, в Волгоградской области — по 56 тысяч, в Северной Осетии — по 49 тысяч, в Карачаево-Черкесской Республике — по 35 тысяч рублей.

Чаще других свои пенсионные копилки пополняют сберегатели из Новгородской области и Республики Калмыкия: за последние полгода они сделали это в среднем по четыре раза. Жители Санкт-Петербурга, Ивановской, Астраханской, Саратовской и Брянской областей увеличивали свой дополнительный капитал на эту цель по три с половиной раза.

Из тех, кто откладывает на будущую пенсию ежемесячно, самые значительные суммы готовы выделять жители Омской, Сахалинской и Магаданской областей.