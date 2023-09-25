2023-09-25T14:11:05+03:00
2023-09-25T14:11:05+03:00
2023-09-25T14:11:05+03:00
2023
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Названы регионы России, где больше всего откладывают на пенсию
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С начала года москвичи больше всех отложили на негосударственную пенсию. В тройку самых бережливых также вошли жители Чукотки и Волгоградской области, выяснил СберНПФ. За... ПРАЙМ, 25.09.2023
новости, пенсии, сбербанк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва, 25 сен — ПРАЙМ. С начала года москвичи больше всех отложили на негосударственную пенсию. В тройку самых бережливых также вошли жители Чукотки и Волгоградской области, выяснил СберНПФ.
За январь-август 2023 года жители столицы в среднем направили по 61 тысяч рублей на негосударственную пенсию с помощью индивидуальных пенсионных планов (ИПП) от СберНПФ.
В Чукотском автономном округе на эту цель отложили по 58 тысяч, в Волгоградской области — по 56 тысяч, в Северной Осетии — по 49 тысяч, в Карачаево-Черкесской Республике — по 35 тысяч рублей.
Чаще других свои пенсионные копилки пополняют сберегатели из Новгородской области и Республики Калмыкия: за последние полгода они сделали это в среднем по четыре раза. Жители Санкт-Петербурга, Ивановской, Астраханской, Саратовской и Брянской областей увеличивали свой дополнительный капитал на эту цель по три с половиной раза.
Из тех, кто откладывает на будущую пенсию ежемесячно, самые значительные суммы готовы выделять жители Омской, Сахалинской и Магаданской областей.