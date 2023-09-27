МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. С 1 октября заработные платы повысят работникам бюджетной сферы. Для той части, которая относится к силовому блоку, и для военнослужащих повышение будет максимальным — на 10,5 процента. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Для гражданских лиц бюджетных организаций зарплаты повысят на 5,5 процента. Изменения могут затронуть и работников частных компаний, которые производят индексацию с 1 октября.

"Так, согласно ст.134 Трудового Кодекса, все организации, независимо от организационно-правовой формы, должны ежегодно производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги", — напоминает эксперт.

Таким образом все небюджетные организации должны проводить эту процедуру минимум раз в год, руководствуясь коллективным договором, локальным нормативным актом и в размере, который определен самими компаниями, заключила эксперт.

Кроме того, с 1 октября в 1,055 раза повысят заработные платы президента страны Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Согласно указу президента, повышение заработной платы коснется также заместителей главы правительства, министров, руководства и членов Центризбиркома, уполномоченного по правам человека. Кабмин обеспечит соответствующие расходы в рамках бюджета.