МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. По оценке правительства, в 2023 году безвозмездные сборы с бизнеса принесут бюджету 114 миллиардов рублей. Это включает в себя преимущественно средства от продажи иностранцами активов в России, пишет РБК. Госдума осенью примет закон об экспорте СПГ с арктических участков

Добровольный характер предполагает, что это не безусловный обязательный платеж. Однако если резидент недружественной страны решил продать российский бизнес, без взноса сделка вряд ли будет одобрена специальной подкомиссией при правительственной комиссии. Кто именно должен уплачивать этот сбор — иностранный продавец или российский покупатель — не уточняется. Однако на практике у недружественных нерезидентов возникли бы административные проблемы с такими платежами.

По состоянию на 22 сентября объем безвозмездных поступлений в федеральный бюджет составил 73,3 миллиарда рублей. Еще около 3 миллиардов поступило в декабре 2022 года.

Однако уже в 2024 году безвозмездные поступления от бизнеса ожидаются в размере лишь 2,1 миллиарда рублей, а в последующие два года поступлений не планируется вообще, сообщается в материалах к проекту бюджета.