МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Замороженные западными странами государственные активы России должны способствовать восстановлению Украины, заявила новый спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины, экс-министр торговли Пенни Прицкер. Европа нашла свое самое слабое звено

Назначенная на свой пост в сентябре 64-летняя Прицкер — миллиардерша и министр торговли в администрации Барака Обамы.

"Они (замороженные активы России — ред.) должны способствовать восстановлению экономики (Украины — ред.)", — приводит ее слова издание Financial Times.

Спецпредставитель добавила, что ведется работа над тем, как это осуществить.

Президент США Джо Байден заявил в сентябре, что назначил Прицкер в качестве нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины. По его словам, Прицкер, среди прочего, будет работать над привлечением инвестиций, открытием экспорта и возобновлением работы предприятий, разрушенных в ходе боевых действий. Ей также предстоит взаимодействовать с правительством Украины для проведения экономических реформ.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.