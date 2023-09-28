МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Телефонные мошенники стали возвращаться к эффективным схемам обмана, которые были раскрыты, но уже немного стерлись из памяти. И сегодня они выглядят настоящим ноу-хау, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиян предупредили, какие фразы говорят в трубку только мошенники

К таким схемам относится, к примеру, трюк с голосованием. "Только теперь к потенциальным жертвам предложения проголосовать приходят не от продавцов товаров и "организаторов" конкурсов, а от хороших знакомых, которым человек доверяет", — поясняет эксперт.

Такие предложения приходят по телефону — по смс или в мессенджерах.

Это происходит так. "Давний друг" или "хороший знакомый" просит проголосовать за себя в профессиональном конкурсе или за своего ребенка в конкурсе рисунка или за "талантливую" девочку из класса в конкурсе патриотических чтецов.

"Первым делом необходимо лично связаться с тем, от кого пришло это предложение (как правило, это происходит в одном из мессенджеров) и уточнить, соответствует ли это действительности. Это может уберечь человека от весьма серьезных неприятностей", — уверяет Соловьев.

Если этого не сделать, то, переходя по ссылке для голосования, потенциальной жертве придется ввести предлагаемый код или подтвердить свое участие в "голосовании". Для мошенников это действие будет ключом к доступу на личный аккаунт гражданина на портале Госуслуги.

По прошествии двух-трех дней начнется основная фаза мошенничества. На номер жертвы начнут поступать телефонные звонки с кодами иностранных государств. Но звонки будут обрываться после двух сигналов. Параллельно начнут приходить многочисленные смс-сообщения с кодами доступа на торговые онлайн-площадки, микрофинансовые и инвестиционные организации, а также на портал Госуслуги.

Необходимо понимать, что при этом мошенники уже взломали аккаунт жертвы в мессенджере WhatsApp. Это означает, что объект преступления более не является хозяином своего аккаунта, и от его имени всем абонентам разослана просьба перечислить в долг на один день определенную сумму денег.

К просьбе мошенников будет прилагаться номер виртуальной карты. Вы, конечно, будете пытаться писать своим друзьям и знакомым, что это не так, но ничего не получится, так как доступа к переписке у вас уже не будет.

Что делать? По словам юриста, необходимо срочно создавать новый аккаунт с аватаркой "меня взломали" и разослать всем своим контактам информацию о взломе и фиктивности просьбы о переводе денег. Стоит также продублировать эту информацию через смс-рассылку всем своим контактам.

Но все это надо делать по дороге в ближайший офис "Мои документы", где срочно написать заявление о смене пароля на портале "Госуслуги".

"В этом случае все будет зависеть от скорости вашей реакции. Чем быстрее вы это сделаете, тем в меньшее количество микрофинансовых организаций уйдет запросов на предоставление займов", — поясняет Соловьев.

А завершить все необходимо в отделе внутренних дел по месту регистрации, подав заявление о совершении в отношении вас противоправных действий. Полученный талон-уведомление в дальнейшем может стать доказательством того, что кредиты брали злоумышленники, а вы по этому факту обратились в полицию.

"В целом необходимо быть предельно внимательными к любым внешним просьбам, предложениям, поступающим из внешней среды, особенно в онлайн и телефонном режиме.

Исходите из того, что каждое из них нуждается в перепроверке. Не поддавайтесь первым порывам помочь, даже если просьбы исходят от людей, которым вы безоговорочно доверяете", — подытожил эксперт.