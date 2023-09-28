МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Сотрудники Сбербанка помогли клиенту спасти от телефонных мошенников рекордные 160 миллионов рублей, сообщает кредитная организация. В Сбербанке заявили о росте объема расчетов в нацвалютах России с Индией

"Благодаря профессиональной работе сотрудников Сбера мошенникам не удалось похитить у клиента банка рекордную сумму — 160 миллионов рублей", — сказано в сообщении.

Отмечается, что клиент обратился в офис "Сбера" для снятия наличных. При этом у менеджера банка возникли подозрения, что клиент находится под влиянием третьих лиц, поэтому информация была передана сотрудникам безопасности. Те пообщались с клиентом и рассказали ему о типичных сценариях поведения мошенников. В результате мужчина осознал, что попал под влияние преступников.

По его словам, ему позвонил человек, представившийся "сотрудником службы безопасности Сбербанка", и сообщил, что его личный кабинет взломан, и средства находятся в опасности. По сценарию злоумышленников, чтобы спасти деньги, нужно было их обналичить и перечислить на "безопасный" счет.

Затем с жертвой начали общаться мнимые "сотрудники правоохранительных органов", которые дали указание приобрести новый мобильный телефон и сим-карту для продолжения общения якобы с целью задержания злоумышленников. Дальнейшие коммуникации преступников с клиентом проходили с использованием нового номера через звонки и переписки в мессенджере. После того, как мошенники были раскрыты, они прекратили контакт и удалили переписку.

Сейчас расследованием преступления и розыском причастных занимаются правоохранительные органы.

"Злоумышленники используют различные сценарии, но среди телефонного мошенничества, как и ранее, доминирует схема перевода денег на "безопасный счет" из-за какой-то выдуманной угрозы. Одним жертвам говорят, что на них оформлен кредит, другим рассказывают о смене финансового счета, третьих пугают кражей денег с их банковских карт. И несмотря на тривиальность этих сценариев, по-прежнему находятся люди, которые верят в такой обман кибермошенников", — прокомментировал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Хочется еще раз предупредить россиян, чтобы они были бдительнее, вступая в диалоги с незнакомцами. Сотрудники службы безопасности Сбера не звонят клиентам с требованием перевести деньги на другие счета — так действуют только преступники", — добавил он.