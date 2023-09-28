МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин России в 2024-2026 годах будет нацелен в своей долговой политике на привлечение средств с приоритетом на облигациях федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом, говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В "Сбере" рассказали, сколько россиян пользуются сервисами с ИИ

Формирование федерального бюджета в соответствии с "бюджетными правилами" предопределяет объем требуемых долговых источников на уровне порядка 3 триллионов рублей в год (на чистой основе), отмечается в документе. Основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, как и ранее, будут выступать внутренние заимствования.

"В целях минимизации рисков, связанных с обслуживанием и рефинансированием госдолга, долговая политика, как и ранее, будет нацелена на привлечение необходимого объема заемных ресурсов с приоритизацией предложения облигаций с постоянным доходом", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина.

"Одновременно будет обеспечиваться комфортная дюрация долгового портфеля и минимизация стоимости заемных средств с учетом рыночной конъюнктуры, а также диверсификация предложения долговых инструментов по типам и срокам до погашения для максимального удовлетворения спроса различных категорий инвесторов, повышения ликвидности долгового рынка", — также говорится в документе.

Минфин России неоднократно заявлял о нежелании наращивать долю ОФЗ с переменным купоном, которая к концу 2022 года превысила 38%. Вместе с тем интерес банков к этим ценным бумагам позволяет министерству привлекать значительный объем средств.