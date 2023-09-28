МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах ускорить переход к более широкому использованию рубля. Мишустин заявил о завершении самого сложного периода для экономики России

"Планируем ускорить переход к более широкому использованию рубля. Расширяем сеть прямых корреспондентских счетов между банками России и дружественных стран именно в нацвалютах. И список валют дружественных государств, которыми торгуют на Московской бирже", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКЧЕЙНА

Кабмин и ЦБ подготовили пошаговый план для запуска трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов, сообщил премьер-министр. Центробанк раскрыл основные риски внедрения ИИ на финрынке

"Сейчас работаем над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Правительством в координации с Банком России подготовлен пошаговый план по созданию такой системы, в рамках которого будут проанализированы правовые и технические аспекты", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

Мишустин добавил, что выбор платежного инструмента: картой, СБП или цифровым рублем — будет оставаться за человеком.

Он также отметил, что Россия сохранила возможность проведения расчетов вне зависимости от действий из-за рубежа.

"У нас успешно работает национальная карта "Мир". На ее базе реализуется не только платежный, но и нефинансовый функционал. Это социальные и транспортные карты, электронные сертификаты", — сказал он.

Система передачи финансовых сообщений Банка России осуществляет обмен информацией не только между российскими участниками, но и с иностранными партнерами уже из пятнадцати государств, добавил Мишустин.

"Динамично развивается и система быстрых платежей. Сегодня граждане нашей страны активно ее используют как для переводов, так и для оплаты товаров и услуг. В августе этого года стартовал "пилот" Цифрового рубля", — отметил премьер.