МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Западные санкции приносят все больше выгод России, пишет британская Financial Times.

Европа в феврале запретила покупать российские нефтепродукты, включая дизельное топливо. Тогда рынки на это отреагировали слабо. И хотя Россия является одним из главных поставщиков дизельного топлива, столь важного для промышленности, рынок думал, что все обойдется только перебоям в снабжении. Цены на топливо даже снизились.

Однако ситуация изменилась: начиная с лета 2023 года нефтетрейдеры стали уделять дизельному топливу повышенное внимание, поскольку ситуация с его поставками в Европе и США заметно осложнилась.

Нефтеперерабатывающие предприятия не успевают удовлетворять весь спрос, поэтому разница цен между дизельным и другими видами топлива, а также нефтью увеличилась (это называют маржой переработки). Здесь сказались антироссийские санкции в отношении топлива. Свою роль также сыграл недавно введенный запрет на экспорт дизельного топлива из России.

Из-за отказа от российского дизеля выработка у европейских НПЗ, которые производили солярку, упала. По данным Rystad Energy, даже до начала СВО европейские переработчики производили больше бензина, чем дизтоплива. Поскольку тяжелую нефть (дизель) они предпочитали покупать у России. Впереди нас ждет зима, а дизтопливо можно использовать для отопления домов. Поэтому доходы НПЗ, в том числе, после роста цен, должны вырасти.

Россия — основной поставщик дизеля на мировые рынки, на нее приходится 20 процентов всего объема, который перевозится морским путем. Когда Европа ввела санкции, солярка стала поступать в Европу через Турцию, Северную Африку и Ближний Восток. При этом эти страны сами закупали дизель в России.

Но запасы в Европе сокращаются, а у местных НПЗ мощности ограничены. Поэтому трейдеры полны оптимизма. В том числе, и в России. Маржа переработки дизельного топлива с июля 2023 года выросла в два раза и составляет 40 долларов за баррель. Это хорошая цена, поэтому неудивительно, что Россия решила возобновить на текущей неделе экспорт солярки.

Тенденция повышения цен на дизельное топливо может прекратиться при условии, что будет снят запрет на экспорт российского товара напрямую. Но пока Москва извлекает выгоду из введенных против нее нефтяных санкций.

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