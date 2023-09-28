2023-09-28T14:41:04+03:00
2023-09-28T14:41:04+03:00
2023-09-28T14:41:04+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230928/841839444.html
В ЦБ подсчитали, какой процент валютной выручки продают экспортеры
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Российские экспортеры по-прежнему продают большую часть своей валютной выручки, порядка 80%, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России... ПРАЙМ, 28.09.2023
новости, россия, валютная выручка, центробанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Российские экспортеры по-прежнему продают большую часть своей валютной выручки, порядка 80%, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
"Мы давно анализируем информацию, получаем из паспортов сделок, буквально на ежедневной основе анализируем продажи со стороны экспортеров, видим по-прежнему, что они продают большую часть валютной выручки, которую получают в иностранной валюте, где-то 80% по-прежнему они продают", — сказала она в кулуарах международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России (АБР).
Рубль около полудня четверга перешел к снижению и теряет против доллара, евро и юаня, следует из данных торгов.
Ранее в сентябре министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация с курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки. Так, "по последним пяти-шести месяцам у нас порядка 85% валютной выручки возвращается и продается", отмечал он.