СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Российские экспортеры по-прежнему продают большую часть своей валютной выручки, порядка 80%, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Глава Минфина спрогнозировал дефицит бюджета России в 2023 году

"Мы давно анализируем информацию, получаем из паспортов сделок, буквально на ежедневной основе анализируем продажи со стороны экспортеров, видим по-прежнему, что они продают большую часть валютной выручки, которую получают в иностранной валюте, где-то 80% по-прежнему они продают", — сказала она в кулуарах международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России (АБР).

Рубль около полудня четверга перешел к снижению и теряет против доллара, евро и юаня, следует из данных торгов.

Ранее в сентябре министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация с курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки. Так, "по последним пяти-шести месяцам у нас порядка 85% валютной выручки возвращается и продается", отмечал он.