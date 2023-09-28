МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. России после снятия ограничений на поставки свинины в Китай предстоит непростая конкурентная борьба за этот рынок, кроме того, еще не пройдены все формальности — например, нужно получить ветеринарный сертификат, прокомментировал РИА Новости генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Китай разрешил поставки свинины из России

Россельхознадзор в четверг сообщил, что Китай отменил ограничения на экспорт свинины из России: они были введены в 2008 году из-за распространения в РФ африканской чумы свиней. Китайская сторона в ближайшее время опубликует уведомление о принятии регионализации России по африканской чуме свиней — то есть по разрешению поставок из регионов с отсутствием АЧС, сообщало также ведомство.

"Сделан один из важнейших шагов по открытию рынка Китая: он официально признал регионализацию России по АЧС и, соответственно, все те ограничения, которые накладывались еще в 2008 году, отменяются", — сказал Ковалев, заметив, что это решение отнюдь не означает начало поставок "уже завтра".

Далее предстоит большая работа по согласованию ветсертификатов: по оценке Ковалева, она может занять несколько месяцев. "Но, безусловно — снятие ограничений — это важнейший шаг, о котором мы долго говорили, к которому долго шли. Была проделана огромная работа — Минсельхозом, Россельхознадзором, бизнесом", — подчеркнул Ковалев.

"Потенциал рынка достаточно большой — ежегодно Китай импортирует порядка 2,5-3 миллионов тонн продукции свиноводства — свинины и субпродуктов. Безусловно, на нем присутствуют все крупнейшие производители мира – и Бразилия, и США, и Канада, и Испания, поэтому, если мы все-таки получим официальное разрешение и согласованный ветсертификат, предстоит очень непростая конкурентная борьба за этот рынок", — заметил он.

РФ в 2022 году произвела 5,765 миллиона тонн свинины в живом весе, в 2023 году, по оценке НСС, ожидается рост выпуска на 5%.