Адвокат Кудерко: за перевозку электронных сигарет и вейпов могут ввести штрафы
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Законопроект о штрафах за нелегальное перемещение по территории России вейпов и электронных сигарет сверх нормы принят Госдумой в третьем, итогом, чтении. Сколько денег придется заплатить нарушителям, агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.
По действующим правилам физические лица, достигшие 18 лет, вправе перевозить не более 200 изделий с нагреваемым табаком и до пяти единиц никотиносодержащей продукции общим объемом не более 20 миллилитров никотиносодержащей жидкости, а также не более 250 грамм бестабачной смеси, напоминает эксперт.
Тех, кто превысит эту норму, в случае принятия закона ждет штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей. Также возможна конфискация всей перевозимой продукции.
Юрист напоминает, что в феврале 2022 года вступили в силу меры административной ответственности за перемещение по территории России табачной продукции сверх установленного законом лимита. Указанные ограничения касались сигарет — более 200 штук, сигар (сигарилл) — более 50 штук и табака, весом свыше 250 грамм, перевозимых одним человеком.
"С учетом особенностей российской правовой системы, если закон не содержит ограничений или запретов, то деятельность считается легальной. В связи с этим широкое распространение на территории страны получила немаркированная никотиносодержащая продукция, ввозимая из иностранных государств, в том числе членов Евразийского экономического союза", — отмечает юрист.
Первым этапом законодательно была урегулирована необходимость маркировки таких товаров. Вторым этапом — с 1 сентября 2023 года — определен объем немаркированной продукции, запрещенной к перевозке по России или ввозу на территорию России для личных нужд.
Третий этап — приведение в соответствие статьи 14.53.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ к вышеописанным ограничениям, установленным в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
https://1prime.ru/News/20230929/841840254.html