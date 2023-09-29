МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Законопроект о штрафах за нелегальное перемещение по территории России вейпов и электронных сигарет сверх нормы принят Госдумой в третьем, итогом, чтении. Сколько денег придется заплатить нарушителям, агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко. Путин ввел уголовную ответственность за незаконный оборот табака

По действующим правилам физические лица, достигшие 18 лет, вправе перевозить не более 200 изделий с нагреваемым табаком и до пяти единиц никотиносодержащей продукции общим объемом не более 20 миллилитров никотиносодержащей жидкости, а также не более 250 грамм бестабачной смеси, напоминает эксперт.

Тех, кто превысит эту норму, в случае принятия закона ждет штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей. Также возможна конфискация всей перевозимой продукции.

Юрист напоминает, что в феврале 2022 года вступили в силу меры административной ответственности за перемещение по территории России табачной продукции сверх установленного законом лимита. Указанные ограничения касались сигарет — более 200 штук, сигар (сигарилл) — более 50 штук и табака, весом свыше 250 грамм, перевозимых одним человеком.

"С учетом особенностей российской правовой системы, если закон не содержит ограничений или запретов, то деятельность считается легальной. В связи с этим широкое распространение на территории страны получила немаркированная никотиносодержащая продукция, ввозимая из иностранных государств, в том числе членов Евразийского экономического союза", — отмечает юрист.

Первым этапом законодательно была урегулирована необходимость маркировки таких товаров. Вторым этапом — с 1 сентября 2023 года — определен объем немаркированной продукции, запрещенной к перевозке по России или ввозу на территорию России для личных нужд.

Третий этап — приведение в соответствие статьи 14.53.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ к вышеописанным ограничениям, установленным в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».